أحلام ترعى الأغنام وتقدم لفتات إنسانية بعد حفلها في السعودية (فيديو)

أجرت النجمة الإماراتية أحلام، جولة في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية بعد حفلها الأخير الذي أحيته في السعودية، وظهرت أحلام في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على ”إنستغرام“ أظهر استمتاعها بجولة سياحية في المدينة.

وتنزهت أحلام، وسط الطبيعة في أبها، حيث ظهرت وهي ترعى وتُطعم الأغنام .

وخلال الجولة كان للنجمة أحلام، مواقف إنسانية فقبل البدء بجولتها حرصت على أن تطمئن على فريق عملها من المصورين والمرافقين لها، وأرغمتهم على أن يأكلون؛ معللة ذلك بأن الجولة طويلة وعليهم أن يأكلوا.

وظهرت أحلام، في بداية الجولة مع طفلين من أبها يبيعان الخبز والشاي، وهو ما دعا أحلام للنزول من سيارتها للحديث معهما والشراء منهما.

وقالت أحلام: ”أنتوا تعرفوني؟“ فرد عليها أحدهم بأنها أحلام، ثم تحاورت معهما حول ما يبيعان، وطلبت تناول كوبًا من الشاي.

وأحيت النجمة أحلام، حفلًا غنائيًا كبيرًا على مسرح طلال مداح في قرية المفتاحة بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية وسط حضور جماهيري كبير، وذلك في افتتاح أولى حفلات موسم السودة.

يُذكر أن حفلات موسم السودة ستستمر حتى يوم 30 أغسطس، بحضور مجموعة من أشهر النجوم في الوطن العربي، حيث يحيي كاظم الساهر حفلًا يوم الخميس 22 أغسطس، وراشد الماجد وأصيل أبو بكر حفلًا يوم الخميس 29 أغسطس، وتختتم نوال الكويتية وعبادي الجوهر الموسم يوم الجمعة 30 أغسطس.