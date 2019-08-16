فضول الصحافة الأمريكية يكشف مكان ”جيسلين  ماكسويل“ المتهمة الأولى في ملف دعارة القاصرات

أصبحت ”جيسلين ماكسويل“ صديقة جيفري إبستاين، الملياردير المتهم في قضية دعارة القاصرات، الهدف الأول للصحافة الأمريكية منذ واقعة انتحاره المشكوك فيها، وقد تمكنت صحيفة ”نيويورك بوست“ من الوصول إليها ونشر صور حديثة لها.

فبعد اختفاء دام 3 سنوات، اكتشفت الصحيفة أنّ ”جيسلين موجودة داخل الولايات المتحدة، وبالتحديد في مدينة لوس أنجلوس“.

ونشرت الصحيفة صورها وهي تتناول الطعام في أحد محلات الوجبات السريعة، مؤكدة أنها التقطت يوم الإثنين الماضي.

وبحسب المصدر ذاته، فقد علقت جيسلين بعدما انتبهت إلى المصور: ”أعتقد أنها المرة الأخيرة التي سآكل فيها هنا“.

وتعتبر جيسلين المتهمة الأولى في ملف الملياردير ابستاين، بعد وفاة هذا الأخير، حيث تتهمها عدد من الضحايا بأنها قامت باستدراجهن وتدريبهن على الدعارة، وتقديمهن لخليلها وأصدقائه من رجال السياسة والمال.

كما أن الوريثة الثرية البالغة حاليًا 57 عامًا، كانت بدورها تساهم في العمليات الجنسية مع القاصرات، حسب الشهادات، وأبرزها شهادة فيرجينيا غيفري (36 عامًا)، التي تؤكد أن ماكسويل احتجزتها ”كجارية جنسية“ خلال السنوات الأخيرة من القرن الماضي.