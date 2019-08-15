الكويت.. إحالة ”البدون“ المحرض على اغتيال مسؤولين إلى الجنايات

أحالت النيابة العامة في الكويت، اليوم الخميس، قضية ناشط ”البدون“، محمد خضير العنزي، المتهم بالتحريض على اغتيال مسؤولي الجهاز المركزي في دولة الكويت، إلى محكمة الجنايات، وفق صحيفة ”الأنباء“ المحلية.

وقررت النيابة أيضًا استمرار حجز 10 متهمين بالمشاركة في اعتصامات غير محددي الجنسية ”البدون“ في منطقة تيماء وساحة الإرادة، إلى 25 أغسطس/آب الجاري، حيث سيعرضون مجددًا للنظر في أمر إخلاء سبيلهم.

ويواجه متهمو ”البدون“ عدة تهم، أبرزها الانقضاض على النظام في البلاد، وإشاعة أخبار كاذبة، والإساءة إلى دول صديقة، وتعريض البلاد لخطر قطع العلاقات السياسية معها، والتجمهر بدون ترخيص، وإساءة استعمال الهاتف.

وزادت قضية انتحار ”البدون“ الشاب، عايد حمد مدعث (20 عامًا) مؤخرًا، من توتر قضية بدون الكويت، إذ خرج نشطاؤهم محتجين ومطالبين بحل مشكلتهم على خلفية هذه الواقعة، كما أخذت القضية بعدًا جديدًا مع تقديم مستشار السفير الأمريكي العزاء لأسرة الشاب المنتحر.

وتقدر السلطات الكويتية عدد ”البدون“ الكامل بأقل من 100 ألف شخص، لكنها لم تعترف إلا بنحو 32 ألفًا منهم، وتقول إن الباقين هم من جنسيات أخرى، لكن الكثيرين منهم يتمسكون بشدة بمطلب الحصول على الجنسية الكويتية، ويقولون إنهم مواطنون.