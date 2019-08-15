القبض على المتورطين بمشاجرة ”صناعية الفحيحيل“ في الكويت (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، ضبط عدة أشخاص متورطين في مشاجرة اندلعت بينهم، في صناعية الفحيحيل، وفق ما وثقه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها ”ضبطت المتشاجرين بعد تلقيها بلاغًا بوجود مشاجرة في صناعية الفحيحيل، وقامت بفضها وتحويل أطرافها إلى جهة الاختصاص؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم“.

وأكدت الوزارة، تصدي قطاعاتها الأمنية لأي محاولة للخروج على القانون، مشددةً على ضرورة التزام الجميع بالقوانين في البلد الخليجي الذي يقطنه أكثر من 4 ملايين شخص تتجاوز فيه نسبة الوافدين الثلثين.

وكان رواد مواقع التواصل، قد تداولوا على نطاق واسع مقطع فيديو للمشاجرة لعدة أشخاص وسط تواجد لبعض عناصر الأمن، حيث ذكر النشطاء، إن الخلاف اندلع بين عدد من المواطنين والوافدين، دون توضيح لأسباب الخلاف.