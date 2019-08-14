تطور جديد في قضية اعتداء زينة على الأسرة الأمريكية في دبي

خففت استئناف دبي حكمًا بالغرامة في قضية الاعتداء المتبادل بين الفنانة المصرية، وسام رضا إسماعيل، الشهيرة بـ“زينة“ وشقيقتها، وأسرة أمريكية، لتصبح 5000 درهم (1370 دولارًا) بدلًا من 10 آلاف درهم (2740 دولارًا).

وحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“، فإنه سبق وأدانت محكمة الجنح طرفي الاعتداء، زينة وشقيقتها، وأسرة أمريكية من أصول مصرية، بعد تورطهم باعتداء متبادل في مطعم بفندق ”أتلانتس“ بدبي، وقضت بغرامة 10 آلاف درهم، بحق جميع الأطراف.

لكن المحامي الأمريكي (رب الأسرة) استأنف ضد الحكم، فقضت محكمة الاستئناف بتخفيف الغرامة المقررة عليه.

وسبق أن قال شاهد من داخل المطعم، إنه سمع الفنانة المصرية زينة تصرخ وتسبّ طفلة صغيرة، وتضربها على يدها، وكرد فعل لما حدث هرع والدها ووالدتها إليها وتحدثا مع الممثلة، مستفسرين عن سبب اعتدائها على ابنتهما (12 عامًا)، فاندفعت شقيقة زينة إلى الأم ودفعتها ثم عضتها، فحاول الأب تخليصها، إلا أن الممثلة ضربته على يده، مبينًا أن الأب (رب الأسرة الأمريكية) والأم لم يفعلا شيئًا، وأنه (الأب) نال نصيبًا من الاعتداء حين حاول فض الشجار.

يذكر أن الواقعة حدثت في يونيو/حزيران الماضي، حين كانت الممثلة المصرية تجلس مع شقيقتها وطفلي الأولى وصديقتها بأحد المطاعم في فندق ”أتلانتس“، وتوترت الأجواء فجأة حين اعتقدت – حسب أقوالها – أن ابنة المتهمين الآخرين (طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا) تقوم بتصويرها، فهاجمت الطفلة وسبتها باللغة العربية قائلة ”يا حيوانة“، لكن لم ترد الفتاة التي كانت تصور شقيقها، لأنها لا تجيد اللغة العربية على حد قول والدها.