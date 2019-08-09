دبي.. زائر عربي يصيب رجلًا بعاهة مستديمة لسبب غريب

قضت جنايات دبي في دولة الإمارات بالحبس عامين والإبعاد بحق زائر عربي اعتدى على شخص آسيوي، وأصابه بعاهة مستديمة، لسبب بدا غريبًا، إذ لم تعجبه طريقة وقوفه أمامه مرتديًا نظارة شمسية، كما قضت المحكمة بإحالة الآسيوي إلى محكمة الجنح للنظر في التهمة الموجهة إليه.

وبحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“، قال المتهم العربي في التحقيقات إنه كان يقف أمام منزله في منتصف الظهيرة، حين حضر شخص آسيوي (المتهم الثاني)، وكان يرتدي نظارة شمسية ووقف في مواجهته، فسأله باستنكار عن سبب وقوفه أمامه بهذه الطريقة، فصرخ عليه الآسيوي بلغة غير مفهومة، ثم صفعه على رقبته، وضربه بقطعة حجر أصابت خنصر يده اليمنى، فما كان من المتهم العربي إلا أن طعنه بسكين في خده الأيسر، ما تسبب له في عاهة مستديمة.

لكن الآسيوي قال إنه كان يقف بالقرب من منزله، وشاهد الشخص العربي يقف مرتديًا ملابس رياضية، وتفوح منه رائحة المشروبات الكحولية، وسأله الأخير عن سر وقوفه أمامه، فرد قائلًا: ”وما هي مشكلتك في الوقوف؟“، ثم فوجئ به يعتدي عليه، وأخرج سكينًا وطعنه في وجهه من الجهة اليسرى أسفل ذقنه، وحاول طعنه في جسده كذلك، فما كان منه إلا أن ضربه بقطعة حجر، فلاذ بالفرار.

وقضت محكمة الجنايات على الزائر العربي بالحبس عامين والإبعاد، فيما أحالت المتهم الآسيوي إلى محكمة الجنح للنظر في التهمة الموجهة إليه.