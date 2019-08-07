العثور على راهب لبناني ميتًا بطلق ناري داخل دير

عثرت الأجهزة الأمنية في لبنان على رئيس بلدية مار شعيا المزكة الأب إيلي نجار، وهو من الرهبانية الأنطونية، جثة هامدة داخل غرفته في الدير، أمس الثلاثاء، إذ تبين وفاته إثر طلق ناري بالرأس.

ورجحت تحقيقات أولية – وفق وكالة ”أخبار اليوم“ المحلية – إقدام الأب إيلي نجار على الانتحار، بعد ملاحظة وجود ورقة في غرفته مدون عليها بخط يده ”أنا انتحرت سامحوني“، إلا أن الوفاة ظلت غامضة في ظل اختفاء الهاتف الجوال للراهب المجني عليه، وبعد محاولة الاتصال عليه تبين أنه مغلق.

وكان الراهب وهو من مدينة زحلة، كابدَ آلامًا حادة في الظهر منذ أشهر؛ ما جعله يعاني حالة نفسية سيئة.

ورغم ذلك، استمر الراهب في تأدية مهامه قبل أن يعود إلى الدير، ويتم العثور عليه جثة هامدة على السرير بثياب النوم ومصابًا بطلق ناري في رأسه من جهة اليسار.