لبنان.. رفض أبوه إعارته سيارته فأحرق المنزل

أقدم شاب ثلاثيني في لبنان على إضرام النار في منزل ذويه؛ انتقامًا من والده الذي رفض إعارته السيارة.

ووفق موقع ”صيدا أونلاين“ المحلي، فإن والد الشاب قدم بلاغًا للأمن يبلغ فيه عن حريق في منزله، وبانتقال الدفاع المدني للمنزل تمكنوا من إخماد الحريق، الذي تسبب بأضرار بغرفة الجلوس.

وتقدمت والدة الشاب بشكوى ضده، وقالت إن ”ابنها (24 عامًا) هو الذي أحرق المنزل“، مبينة أنه يتعاطى المخدرات منذ مدة طويلة ويعمد إلى بيع أغراض المنزل لشرائها.

وأقر الشاب بإحراق منزل ذويه، مستعملًا قارورة غاز ملأها بالبنزين من محطة وقود قريبة، مبررًا فعلته بسبب خلاف نشب بينه وبين والده الذي رفض إعارته السيارة، كما رفض ذهابه معهم إلى ”شاليه“ للعائلة.