شابة تقتل رضيعتها بطريقة بشعة.. لهذا السبب

أقدمت شابة تايلاندية، على قتل رضيعتها عبر إغراقها في سائل للتنظيف، ثم إلقائها من شرفة منزلها في الطابق الثالث، نحو مجمع النفايات، في مدينة نونثابوري وسط تايلاند.

وعثر سكان المنطقة على الطفلة، حيث هرعوا بها للمستشفى، ولكنها فارقت الحياة، متأثرةً بجراحها.

واكتشفت الشرطة في نونثابوري، تنفيذ الأم للجريمة، بعد رصدها لكاميرات المراقبة في المنطقة، حيث تبين أنها قتلتها، ثم هربت مع صديقها إلى سكن آخر بالمنطقة.

واعتقلت الشرطة الأم التي تُدعى اووم وتبلغ من العمر 18 عامًا، حيث اعترفت بقتل طفلتها، لأنها لا تريد أن تترك صديقها، كما أعادت تمثيل الجريمة في مكان الحادث، بحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

واعتقلت الشرطة صديقها جاي البالغ من العمر 23 عامًا، الذي أنكر معرفته بالحادث.

وخلال التحقيق قال جاي للشرطة: ”لقد طلبت مني شراء مناديل صحية ثم تركها، وعند عودتي، لم ألحظ أي شيء مشبوه، إلا أن صديقتي كانت متعبة“، ولكن الشرطة قررت اعتقاله للتحقيق معه، لتشكيكها في صدق روايته.