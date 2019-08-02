فور الاعتراف بتعدد الزوجات.. ملك تايلاند يجمع ممرضة إلى مضيفة طيران (صور)

تزوج ملك تايلاند، ماها فاغيرالونغكورن من عشيقته التي كانت تعمل ممرضة في الجيش في حفل علني حضرته زوجته الجديدة سوثيدا فاغيرالونغكورن.

وجعل ملك تايلاند البالغ من العمر 66 عامًا عشيقته قرينة ملكية، عقب اعتراف الملكية الحديثة في البلاد بتعدد الزوجات، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وقام الملك ماها بالزواج من سنينات ونغفاغيرأباكدي، 34 عامًا، في حفل بمناسبة عيد ميلاده الـ 67، وكانت الملكة سوثيدا جالسة بجانبه.

وقام الملك بصب الماء الاحتفالي على رأس سينينات أثناء بث تلفزيوني يوم الأحد الماضي، حيث كانت العروس مستلقية على الأرض في مستوى أقل من قدمي الملك، وفقًا للتقاليد الملكية التايلاندية.

وتعتبر هذه الخطوة هي الأولى التي يكون فيها للملك التايلاندي علنًا أكثر من شريك واحد منذ الحكم الملكي في عام 1932.

وكانت سينينات، المعروفة باسم ”كوي“ وتسمى أيضًا ”نيرامون أونبروم“، ممرضة في مستشفى أناندا ماهيدول العسكري.

ولم يواجه إعلانها كزوجة ملكية أي انتقاد علني في تايلاند، ومع ذلك، فمن المفهوم أن الكثير من التايلانديين يرون أن الملك ماها غريب الأطوار.

وتأتي الأخبار بعد أقل من ثلاثة أشهر من زواج الملك من زوجته، سوثيدا فاغيرونغكورن نا أيوديا، التي كانت مضيفة طيران تابعة لشركة الخطوط الجوية التايلاندية.