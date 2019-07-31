واقعة غريبة.. وفاة رجل أمن مصري أثناء تمثيله جريمة قتل

في واقعة غريبة، لفظ خفير نظامي، يتبع لوزارة الداخلية في مصر، أنفاسه الأخيرة أثناء قيامه بالمشاركة في تمثيل جريمة قتل مع أحد المتهمين، حيث قام بدور سيدة قُتلت على يد زوجها، ليرقد على الأرض أثناء تمثيل مشهد قتل الزوجة دون حركة.

ففي محافظة الدقهلية لجأ رجال الشرطة إلى تمثيل جريمة قتل زوج لزوجته بعد 4 أشهر من الزواج، حيث جرى إحضار الزوج المتهم لتمثيل الجريمة، وقام الخفير النظامي بأداء دور الزوجة المجني عليها، ليلفظ أنفاسه وسط حالة من الدهشة لدى رجال الأمن والنيابة العامة.

وأثناء تمثيل الجريمة، تطلب الأمر أن يؤدي الخفير دور السيدة وصولًا إلى نومه على الأرض كأنه جثة الزوجة، إلا أنه لم يحرك ساكنًا، ليعتقد رجال الأمن والنيابة أنه يمازحهم، حتى تم التأكد من وفاته.

وأظهر التقرير الأولي للجثة أن سبب الوفاة حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية أدى إلى توقف عضلة القلب وحدوث الوفاة.