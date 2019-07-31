السيسي: مصر تحتاج موازنة بتريليون دولار (فيديو)

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن بلاده تحتاج إلى تريليون دولار كموازنة عامة على الأقل، حتى تستطيع حل جميع المشاكل التي تواجهها.

وأضاف أن أبرز أسباب المشاكل التي تمر بها مصر حاليًا جاءت نتيجة موازنات الأعوام الماضية، التي كانت أقل من المطلوب، إلى جانب الزيادة السكانية.

وأشار السيسي خلال كلمة له بجلسة إطلاق مبادرة ”حياة كريمة“ في المؤتمر الوطني السابع للشباب، اليوم الأربعاء، إلى أن الإصلاح الاقتصادي سيحتاج إلى جهد ووقت.

ويوم أمس الثلاثاء، افتتح السيسي مؤتمر الشباب، الذي يعقد لأول مرة في العاصمة الإدارية الجديدة، وتنتهي أعماله اليوم، بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية.