”قُطّاع طرق“ يتسببون في ذعر المسافرين بين مدينتين بالمغرب (فيديو)

عاش المسافرون بين مدينتي فاس وتطوان في المغرب ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، حالة من الذعر، بعدما أقدمت عصابة على قطع الطريق على مسافرين، فضلًا عن التسبب في عدة حوادث سير.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة للواقعة، وجود حاجز من الأحجار الكبيرة على ”الطرق الوطنية رقم 4“. وذكر شهود عيان أن عصابة أوقفت سيارة بها أسرة، وحطمت الزجاج كما جردتهم مما بحوزتهم، واعتدت على أحد الركاب.

وتعرضت شاحنتان لانقلاب على الطريق بسبب الحاجز الحجري، مما لفت انتباه المركبات التي أتت بعد ذلك، فتوقف العديد منها بعين المكان، ما أدى بدوره لعملية ازدحام مروري.

وفي أعقاب انتشار المقاطع المصورة، أعلنت أجهزة الأمن اليوم الأربعاء، إيقاف شخصين ضمن العصابة للاشتباه في تورطهما في الاعتداء.

وتشهد الطرق المتوجهة نحو شمال المغرب في هذه الفترة من السنة رواجًا كبيرًا، لوجوده على شواطئ ومناظر طبيعية لقضاء العطلة الصيفية، ويفضل أغلب المسافرين التنقل ليلًا لتفادي حرارة النهار.