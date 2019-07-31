أم يمنية تقتل طفلتيها بإغراقمها داخل خزان مياه في تعز

توفت طفلتان شقيقتان غرقًا وأنقذت شقيقتهما الثالثة، اليوم الأربعاء، بعد ما قامت والدتهن برميهن داخل خزان مياه في مديرية حيفان بمحافظة تعز جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

ونقل موقع ”عدن الغد“ اليمني عن مصادر محلية قولها، إن امرأة من أهالي منطقة الصرم في عزلة قدس ألقت بطفلاتها الثلاث داخل خزان مياه في المنطقة.

وأوضحت المصادر، أن الطفلتين -إحداهما تبلغ من العمر 6 أعوام، والأخرى 3 أعوام- فارقتا الحياة على الفور.. فيما تمكن أهالي المنطقة من إنقاذ الطفلة الثالثة التي تبلغ من العمر 5 أعوام.

وأكدت المصادر أن الأُم تعاني مرضًا نفسيًّا منذ عامين تقريبًا.