الكويت.. ”الجنايات“ تؤيد حكمًا بالسجن 17 عامًا لمواطن اعتدى على وافد مصري

أيَّدت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الأحد، حكمًا بالسجن 17 عامًا لمواطن كويتي اعتدى على وافد مصري يعمل في شركة للدراجات في منطقة الشويخ الصناعية في 2017، ورفضت معارضته على الحكم الذي صدر غيابيًا بحقه.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية ألقت القبض على المواطن بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر لحظة الاعتداء على الوافد المصري بالضرب العنيف، الأمر الذي أُدخل على إثره العناية المركزة.

ويعود تاريخ الحادثة إلى شهر كانون الأول/ديسمبر 2017، حيث دخل المواطن الكويتي على الوافد المصري في مقر عمله وطلب منه إصلاح دراجته النارية، لكن العامل أبلغه أنه في وقت راحة ولا يوجد أحد من العاملين، ليتطور الحديث إلى ضرب مبرح من قِبل المواطن للوافد المصري.

وكانت محكمة الجنايات، قد أصدرت حكمًا بسجن المواطن 17 عامًا في شهر أيلول/سبتمبر 2018، ليأتي الحكم الجديد اليوم مؤيدًا له بعد رفض معارضة المواطن.