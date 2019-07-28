مصري يحرق ابنة شقيقه بالمولوتوف

أقدم مصري على حرق ابنة شقيقه بالمولوتوف انتقامًا من والدها بعد حدوث خلافات بينهما حول الميراث بمحافظة الشرقية في مصر.

وبدأت تفاصيل الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغًا من أحد الأشخاص يتهم فيه شقيقه بحرق طفلته ”منة“ 4 سنوات بالمولوتوف، وذلك لخلافات بينهما على شجرة في منزل ورث.

وبانتقال الجهات المعنية للتحقق من الواقعة تبين صحة الواقعة وإصابة الطفلة بحروق متفاوتة.

وكشفت التحريات حدوث مشادة بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة، قام علي إثرها المتهم بإلقاء زجاجات حارقة على منزل شقيقه فحدثت إصابات للطفلة.

بعدها تمكن ضباط المباحث، من ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتنتشر مثل هذه الحوادث بكثرة بين الأقارب في مصر بسبب خلافات حول الميراث التي قد تدفع الأخ لإنهاء حياة شقيقه في النهاية.