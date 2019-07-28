كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ضد الزمالك اليوم في قمة الدوري المصري

يستضيف ملعب برج العرب في الإسكندرية اللقاء المرتقب الذي يجمع بين الأهلي والزمالك، مساء اليوم الأحد، في قمة وختام الدوري المصري لكرة القدم 2018 – 2019 والذي توج بلقبه الأهلي بشكل رسمي وحل الزمالك وصيفًا.

ورغم أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لن تؤثر على تفاصيل الترتيب أو واقع الفريقين، كما أنها تقام من دون حضور جماهيري، فإن الصخب الجماهيري خارج الملعب وفي مواقع التواصل الاجتماعي يحفظ لقمة الدوري المصري جزءًا من بريقها المعتاد.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، على ملعب برج العرب بالإسكندرية بصافرة الحكم المجري فرانس كاراكو.

وتذاع المباراة عبر قناة نايل سبورت بصوت المعلق مدحت شلبي، وقناة أون سبورت بصوت المعلقين حاتم بطيشة وأيمن الكاشف، وتايم سبورتس بصوت المعلق بلال علام، وإذاعيًا يقوم بالتعليق عبر الشباب والرياضة مؤمن عبد الغفار وعبر أون سبورت إف إم مؤمن حسن.

تاريخ اللقاءات

تحمل مباراة الليلة رقم 118 في تاريخ لقاءات الفريقين ببطولة الدوري المصري ويتفوق الأهلي برصيد 43 انتصارًا مقابل 25 فوزًا للزمالك وانتهى اللقاء بالتعادل 48 مرة.

وسجل الأهلي في بطولة الدوري 143 هدفًا في مرمى الزمالك مقابل 100 هدف زملكاوي في الشباك الأهلاوية، ويبقى أكبر فوز أهلاوي بالدوري بنتيجة 6-1 في موسم 2001-2002 وأكبر فوز زملكاوي بالدوري بنتيجة 3-1 وهو ما حدث 3 مرات آخرها في موسم 2002 – 2003.

ولم يحقق الأهلي الفوز على الزمالك ببطولة الدوري في آخر مباراتين منذ الفوز بثلاثية دون رد في يناير 2018 ثم فاز الزمالك بنتيجة 2-1 وتعادلا دون أهداف في لقاء الدور الأول، ويعد عبد الكريم صقر هداف لقاءات القمة عبر التاريخ في كل البطولات برصيد 17 هدفًا ولكن هداف قمة الدوري حسام حسن برصيد 9 أهداف.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري هذا الموسم برصيد 77 نقطة بفارق 5 نقاط عن الزمالك.

الأهلي والزمالك .. ديربي مصر يبقى محط أنظار الملايين رغم حسم المارد الأحمر لقب الدوري @AlAhly @ZSCOfficial #الاهلي_الزمالك pic.twitter.com/bpiEbKvtPS — beINSPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) July 28, 2019

الأهلي والضربة المعنوية للزمالك

يبحث الأهلي عن ضربة معنوية للزمالك من خلال الفوز على حساب الفريق الأبيض في لقاء القمة في ظل تتويج الفريق الأحمر بلقب الدوري، ويحشد الأهلي القوة الضاربة لمباراة القمة كما واصل معسكره بالإسكندرية رغم التتويج وأوقف احتفالات الفوز باللقب للتركيز في لقاء القمة.

ويغيب عن الأهلي حارسه شريف إكرامي وسعد سمير وكريم وليد ”نيدفيد“ ومحمد محمود للإصابة وإسلام محارب وأحمد حمودي وأحمد علاء ومحمد شريف وعربي بدر وعمرو جمال لأسباب فنية.

ومن المرجح أن يعتمد الأوروغواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني لفريق الأهلي، على تشكيلته شبه الثابتة التي تضم حارس المرمى محمد الشناوي وأمامه الرباعي أيمن أشرف وبجواره رامي ربيعة أو ياسر إبراهيم العائد من الإيقاف ومحمد هاني يمينًا والتونسي علي معلول يسارًا وهو إحدى الأوراق المهمة خاصة مع تألقه بالدوري وتسجيل 7 أهداف وصناعة مثلها.

ويلعب لاسارتي بثنائي ارتكاز هما حمدي فتحي وعمرو السولية وأمامهما صانع الألعاب وليد سليمان أو صالح جمعة وعلى الأطراف رمضان صبحي وحسين الشحات ويقود الهجوم المغربي وليد أزارو.

وقال وليد صلاح الدين، نجم الأهلي الأسبق لـ“إرم نيوز“، إن مباراة القمة دائمًا تشهد أجواء خاصة تنافسية داخل وخارج الملعب حتى رغم حسم الدوري، موضحًا أن الأهلي لديه تشكيلة ثابتة وواضحة المعالم ولاسارتي لن يلجأ لإحداث مفاجآت.

وأوضح أن حالة أزارو الفنية ستحدد الشكل الهجومي للأهلي بصورة كبيرة مؤكدًا أن المستوى الذي قدمه صالح جمعة في لقاء المقاولون يؤهله للبدء أساسيًا كما أن السولية يعد سلاحًا مهمًا في الاختراق من وسط الملعب.

الزمالك.. ومصالحة الجماهير

يسعى الزمالك لمصالحة جماهيره الغاضبة بعد ضياع لقب الدوري بفوز معنوي ضد الأهلي المنافس التقليدي قبل بداية مرحلة جديدة وإعادة ترتيب الأوراق بإبرام الصفقات الجديدة وتحديد الراحلين.

وسيكون لقاء القمة الأخير بنسبة كبيرة للمدرب خالد جلال الذي يعتزم الاستقالة عقب المباراة، ويغيب عن الفريق الأبيض بعض اللاعبين على رأسهم محمود جنش، حارس المرمى، للإصابة وحازم إمام للإيقاف لقرار تأديبي ومحمود كهربا للتمرد والرحيل للبرتغال ويوسف أوباما للإيقاف بسبب الطرد أمام الجونة.

ويعتمد الزمالك على طريقته 4-2-3-1 بوجود الحارس عماد السيد وأمامه الرباعي محمود علاء ومحمود الونش ”محمد عبد الغني“ والتونسي حمدي النقاز وعبد الله جمعة في خط الدفاع بينما يعتمد خط الوسط على قدرات طارق حامد وبجواره التونسي فرجاني ساسي وأمامهما محمد إبراهيم أو أيمن حفني كصانع لعب وعلى الأطراف أحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن ويقود الهجوم عمر السعيد.

وقال أيمن يونس، نجم الزمالك الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن الفريق الأبيض يحتاج للفوز على الأهلي معنويًا بعد ضياع الدوري، موضحًا أن الفوز سيسهم كثيرًا في إعادة تصحيح بعض الأمور من دون ضغط.

وأضاف: ”الزمالك يستطيع الفوز على الأهلي بشرط إغلاق المساحات أمام تحركات ثلاثي الهجوم الأحمر مع استغلال الفرص التي تسنح خاصة لعمر السعيد كما أن خط الوسط سيكون له دور كبير في تحديد الصراع بين الفريقين تكتيكيًا“.