بطريقة درامية.. صورة جماعية لأطباء تتسبب بوفاة مريضة في العناية المركزة (صور)

أثار مستشفى في الصين الجدل، بشأن قضية إهمال بعد وفاة مريضة مسنة في الرعاية المركزة، بعد أن تجاهلها الأطباء والممرضون الذين كانوا مشغولين بالتقاط صورة جماعية.

ونُقلت ”كانغ جين ليان“ (84 عامًا)، إلى مستشفى مقاطعة ”ونشوي“ الشعبية مدينة شانشي الصينية، في 15 يوليو بعد معاناتها من ألم في الأسنان وتشنجات عنيفة، وبعد الفحص وُضعت في وحدة العناية المركزة في قسم أمراض القلب.

ومع ذلك، تدهورت حالة المريضة أثناء انتظارها لفحص بالأشعة المقطعية، وعندما طلب أفراد أسرتها المساعدة من الأطباء، طلبوا منهم الانتظار حتى ينتهوا من التقاط صور جماعية لكتيب المستشفى.

وقال ”وو“ حفيد المريضة إن الأسرة كانت تستعد لنقل جدتها إلى الطابق السفلي للفحص عندما تدهورت حالتها بسرعة، وعندما طلب المساعدة، كان جميع الأطباء والممرضات والبالغ عددهم 19، غادروا الجناح لالتقاط صور جماعية.

وطلبت الأسرة مساعدة الأطباء 4 مرات على مدى 20 دقيقة، ولكن الجميع تجاهلهم، وفي المرة الرابعة قال أحد الأطباء لماذا أنتم قلقون، عندما ننتهي من الصورة سنذهب ونلقي نظرة.

ووفقًا للتقارير، توفت السيدة المسنة في صباح اليوم التالي، وما زال سبب الوفاة قيد التحقيق، واعترف أحد موظفي المستشفى أن الصورة الجماعية تسببت في تأخير الرعاية.

ومن جانبها أصدرت حكومة مقاطعة ونشوي الشعبية بيانًا الثلاثاء، يفيد بإيقاف مدير قسم أمراض القلب بالمستشفى عن العمل حتى الانتهاء من التحقيقات.

وكشف بيان صدر اليوم عن إقالة 3 أشخاص متورطين في الحادث، بما في ذلك نائب مدير مكتب المستشفى، وكذلك مدير ورئيس قسم أمراض القلب، فضلًا عن إيقاف كبير الأطباء والممرضات عن العمل لمدة عام، بينما تلقى آخرون عدة تحذيرات.