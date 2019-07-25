أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: رونالدو يستعرض هدفه في إنتر ميلان.. وراشفورد يشكر الجماهير الصينية

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

رونالدو يستعرض هدفه في الإنتر

نشر كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، صورة له أثناء تسجيل هدف التعادل لفريق السيدة العجوز في شباك إنتر ميلان، في اللقاء الذي حسمه اليوفي بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

راشفورد يشكر الجماهير الصينية

حرص ماركوس راشفورد، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على توجيه الشكر للجماهير الصينية الداعمة لناديه، خلال جولة مشاركة الفريق في بطولة الكأس الدولية للأبطال، حيث نشر راشفورد صورة له عقب انتهاء اللقاء الأخير أمام توتنهام، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”شكراً للدعم يا رفاق وأراكم مرة أخرى قريبا“.

كافاني يستعد على طريقة زهرة اللوتس

نشر إيدي كافاني لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له عبر صفحته الشخصية، وهو يجلس على شكل زهرة اللوتس، ويستعد اللاعب لتقديم موسم قوي مع ناديه الفرنسي.

برنانردو يتفوق في تنس الطاولة

نشرت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، فيديو للاعب الفريق برناردو سيلفا، وهو يمارس لعبة تنس الطاولة، وعلقت الصفحة أعلى الفيديو قائلة: ”يبدو أن بيرناردو سيلفا محترف أيضا في لعبة تنس الطاولة“.

سيرجيو غوميز: نحن ذاهبون إلى النهائي

نشر الإسباني سيرجيو غوميز، لاعب نادي بروسيا دورتموند الألماني، صورة له بقميص منتخب بلاده قبل لقاء المنتخب الفرنسي في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية للشباب، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”نحن ذاهبون إلى النهائي“.

آرسنال يعلن تعاقده مع ويليام صليبا

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي آرسنال الإنجليزي عن إتمام التعاقد مع الفرنسي ويليام صليبا، لاعب نادي سانت إيتيان، مع إعارة اللاعب لناديه الفرنسي على أن ينضم لصفوف الغانرز في الموسم القادم، حيث علقت الصفحة قائلة: ”ويليام سوف يقضي الموسم مرة أخرى على سبيل الإعارة في سانت إيتيان الفرنسي قبل الانضمام لفريقنا الصيف المقبل“.

هاري كين: شكرًا لاستضافتنا في الصين

نشر هاري كين مهاجم نادي توتنهام الإنجليزي، صورة له عقب لقاء فريقه أمام مانشستر يونايتد، والذي انتهى بفوز الأخير، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”شكرًا لاستضافتنا الصين كانت تجربة رائعة والكثير من التقدم الجيد قبل الموسم“.

جورجينيو فينالدوم: شكرًا لجماهير ليفربول في الولايات المتحدة

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول صورًا له عبر صفحته الشخصية من اللقاء الذي جمع بين فريقه ونادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وعلق اللاعب أعلى الصور قائلًا: ”إنها جولة الولايات المتحدة لعام 2019 فترة تدريب مكثفة، وحصلت على هدف أيضا بالأمس، شكر خاص جدا لجميع الحمر في الولايات المتحدة الذين جاءوا وقدموا لنا الدعم خلال جولتنا“.

أسينسيو في تحد جديد

حرص أسينسيو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني على إعلان التحدي على عودته القوية للملاعب، عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، حيث قال اللاعب عبر صفحته الشخصية: ”في أعلى النقاط في الحياة، يمكنك أن تصاب بسكتة دماغية غير متوقعة من الحظ السيء، ويتغير كل شيء فجأة من الصعب قبول كل شيء هذه الأيام، لكنني أبدأ تحديًا شخصيًا آخر في حياتي، ما زلت أثق في أن هذا سيكون موسما رائعا“.

حسين الشحات يحتفل بلقبه الأول مع الأهلي المصري

احتفل حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي المصري، بأول ألقابه مع ناديه، حيث نشر الشحات صورًا له أثناء وعقب مباراة الأمس أمام نادي المقاولون، والتي انتهت بتتويج الأهلي بلقب الدوري العام، وعلق اللاعب أعلى الصور قائلًا: ”الحمد لله أول بطولة لي مع النادي الأهلي“.