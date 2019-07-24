بطريقة ”الأفلام البوليسية“.. انتهاء أزمة احتجاز عراقي لعائلته كرهائن

أعلنت شرطة محافظة الديوانية في العراق، اليوم الأربعاء، اعتقال أحد الأشخاص محكوم عليه بالإعدام غيابيًا، وذلك بعد ساعات من احتجاز عائلته كرهائن وتهديده بتفجير المنزل، للهروب من قبضة الأمن التي تطارده لتنفيذ الحكم القضائي.

وقالت الشرطة في بيان: ”بإشراف ميداني مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية، تمكنت القوات الأمنية في المحافظة من إنهاء أزمة المتهم باحتجاز أفراد عائلته في قضاء الدغارة كونه محكومًا عليه غيابيًا بالإعدام“.

وأشارت الشرطة إلى أنها حاولت إقناع المتهم بأهمية تسليم نفسه إلى القوات الأمنية وعدم المماطلة، لكنه رفض وهدد بتفجير المنزل.

أجهزة الأمن من جانبها داهمت المنزل مع توفير الحماية التامة لأفراد العائلة من أجل ضمان سلامتهم، فيما ”باشرت الأجهزة الأمنية وعلى الفور باتخاذ الإجراءات القانونية من أجل إحالته إلى القضاء حتى ينال جزاءه العادل“.

وفي وقت سابق اليوم، قالت الشرطة إنها تفاوض شخصًا محكومًا عليه بالإعدام احتجز أفراد أسرته وهدد بتفجير المنزل، في محافظة الديوانية.