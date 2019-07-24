الشرطة العراقية تلاحق محكومًا بالإعدام يحتجز رهائن ويهدد بتفجير المنزل

قالت الشرطة في العراق اليوم الأربعاء، إنها تفاوض شخصًا محكومًا بالإعدام احتجز أفراد أسرته وهدد بتفجير المنزل.

وذكر قائد الشرطة اللواء فرقد العيساوي في تصريح لوسائل إعلام محلية، أن ”قوة أمنية في الديوانية تحاصر الآن شخصًا مطلوبًا قضائيًّا ومحكومًا بالإعدام بتهمة جنائية في قضاء الدغارة، إذ المحكوم متهم بقتل زوج ابنته“.

وحسب قائد الشرطة فإن ”المطلوب هدد بتفجير منزله في حال اقتحامه من قبل القوة الأمنية، بعد أن احتجز أفراد أسرته“، مشيرًا إلى أن ”المفاوضات مازالت جارية منذ ساعات الفجر الأولى مع المطلوب“.

ولفت إلى أن ”المجرم الهارب يحمل أسلحة آلية وقنابل يدوية“.

وحسب ناشطين من المدينة، فإن المتهم محكوم بالإعدام غيابيًّا، وكان يرفض تسليم نفسه إلى الشرطة.