بعد صراخه عليها.. اتضاح تفاصيل إهانة طبيب لممرضة سعودية في الدمام

أثار فيديو متداول عبر موقع التواصل "تويتر"، غضبًا بين سعوديين من خلال هاشتاغ #طبيب_يهين_ممرضة_سعودية، حيث قالوا إن "مسؤول قسم الأشعة وهو مصري الجنسية، أهان ممرضة سعودية". . وسُمع في الفيديو صوت موظف في المستشفى وهو يصرخ من داخل غرفة، ثم خرجت ممرضة من الغرفة، لكنه طلب منها العودة، ثم صفق الباب بقوة. . ووجهت مديرية الصحة في عسير السعودية، بفتح تحقيق في الواقعة، التي حدثت في مستشفى محايل بمنطقة عسير، فيما اعتذر مصور الواقعة، في مقطع فيديو بالقول: "فهمت الأمر خطأ، الدكتور كان عنده حادث مروري وأنا لم أعرف ذلك"، وفق صحيفة "سبق" السعودية.