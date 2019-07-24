بعد صراخه عليها.. اتضاح تفاصيل إهانة طبيب لممرضة سعودية في الدمام

نفت وزارة الصحة السعودية عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، ما ورد في مقطع فيديو تم تداوله قبل نحو أسبوع، عن إهانة طبيب مصري لممرضة سعودية.

وأوضحت ”الصحة“ في بيانها، أن ”الطبيب (وهو متخصص في الأشعة) والذي ظهر في الفيديو خلال تأدية عمله، قد وصلت إليه حالات حرجة ناجمة عن حادث مروري وتتطلب التشخيص العاجل لإنقاذهم“.

وفي هذه الأثناء، قام مرافق أحد المرضى الذين ينتظرون دورهم، ولم تكن حالته حرجة بالتهجم على الطبيب لفظيًّا، ومحاولة الاعتداء عليه رغم التوضيح له بأن الأولوية للحالات الحرجة، وعند ذلك توجهت الممرضة لاستدعاء الأمن، ولكن بعد تراجع المرافق أبلغها الطبيب وبشكل عاجل جدًّا بالعودة لتساعده في إكمال تشخيص المصابين.

وأكدت ”الصحة“ أنه لم يكن هناك أي خلاف بين الممرضة والطبيب، حسب أقوال الممرضة، وقد تم إحالة المرافق للنيابة العامة بعد محاولته الاعتداء على الطبيب.

وكان فيديو متداول، يظهر طبيبًا مصريًّا يصرخ بصوت عال، وخروج ممرضة سعودية من غرفته، ثم عودتها بعد طلبه منها ذلك، قد أثار غضبًا بين سعوديين بدعوى إهانة الطبيب للممرضة، مطالبين بفتح تحقيق في الواقعة، وهو ما حدا بالوزارة لتشكيل لجنة والتقصي في الفيديو المتداول

ولاحقًا، خرج مصور المقطع يوضح اللبس الذي وقع فيه، مقدمًا اعتذاره، ومبررًا أن ”صراخ الطبيب وانفعاله كان ناجمًا عن وجود حالات حرجة لديه بسبب حادث مروري“.