الأردن.. الإفراج عن متهمين اثنين في ”قضية التبغ“ بكفالة

أصدرت محكمة أمن الدولة في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإطلاق سراح متهمين اثنين في قضية التبغ، وذلك بكفالة لكل منهما، بقيمة 100 ألف دينار أردني، نحو ”141 ألف دولار أمريكي“.

وأبقت المحكمة، وفقًا لجريدة الغد الأردنية، على قرار منع المتهمين الاثنين من السفر، والتحفظ على أموالهما المنقولة وغير المنقولة.

وقضية التبغ، بدأ النظر فيها بمحكمة أمن الدولة الأردنية، في شهر مارس/آذار الماضي، وجرى الاستماع حتى الآن إلى 22 شاهد إثبات، من بين 141 شاهدًا، و29 متهمًا.

وتحوي القضية 136 بينة خطية بشأن التهم الــ21 المسندة للمتهمين، منها 8 جنايات و 13 جنحة.

وكانت محكمة أمن الدولة، أخلت في حزيران/ يونيو الماضي، سبيل المتهم ”منير عويس“ بكفالة عدلية بقيمة 100 ألف دينار.