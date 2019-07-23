الأردن.. الإفراج عن متهمين اثنين في ”قضية التبغ“ بكفالة

أصدرت محكمة أمن الدولة في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإطلاق سراح متهمين اثنين في قضية التبغ، وذلك بكفالة لكل منهما، بقيمة 100 ألف دينار أردني، نحو ”141 ألف دولار أمريكي“.
وأبقت المحكمة، وفقًا لجريدة الغد الأردنية، على قرار منع المتهمين الاثنين من السفر، والتحفظ على أموالهما المنقولة وغير المنقولة.
وقضية التبغ، بدأ النظر فيها بمحكمة أمن الدولة الأردنية، في شهر مارس/آذار الماضي، وجرى الاستماع حتى الآن إلى 22 شاهد إثبات، من بين 141 شاهدًا، و29 متهمًا.
وتحوي القضية 136 بينة خطية بشأن التهم الــ21 المسندة للمتهمين، منها 8 جنايات و 13 جنحة.
وكانت محكمة أمن الدولة، أخلت في حزيران/ يونيو الماضي، سبيل المتهم ”منير عويس“ بكفالة عدلية بقيمة 100 ألف دينار.
وأصدر القاضي محمد الخوالدة مدعي عام أمن الدولة، قرارًا في كانون الثاني/ يناير الماضي، يقضي بتوقيف المتهمين، بتهمة إنشاء مصنع دخان مقلّد، وإساءة استعمال السلطة“ والتهريب الجمركي، والتهرب من الضريبة العامة على المبيعات، وقبول وتقديم الرشوة.
كما اتُهموا بالقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر، ومن شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي وتعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر.