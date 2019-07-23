سائق متهور يقود الشرطة الأسترالية إلى مخدرات بقيمة 140 مليون دولار (فيديو)

قاد سائق متهور، الشرطة الأسترالية إلى اكتشاف مخدرات قيمتها 200 مليون أسترالي (140 مليون دولار أمريكي)، بطريق الخطأ عندما صدمت سيارته المحملة بأكثر من 270 كيلوغرامًا من الميثامفيتامين، سيارة دورية تقف خارج مركز للشرطة في إحدى ضواحي سيدني.

وأظهرت لقطات صورتها كاميرا دائرة تلفزيونية مغلقة أن الرجل، وعمره 28 عامًا، صدم سيارة الدورية غير المأهولة بسيارة فان محملة بالمخدرات في إيستوود بشمال المدينة صباح الاثنين، ليحطم غطاء محركها قبل أن يفر مسرعًا.

لكن الشرطة أمسكت به بعد ساعة من الحادث، وقالت إن تفتيش السيارة التي كان يقودها الرجل كشف عن ما يصل إلى 273 كيلوجرامًا من الميثامفيتامين.

ونشرت الشرطة لقطات مصورة للمخدرات المعبأة بعناية في صناديق من الورق المقوى والموضوعة في صندوق السيارة، لافتة إلى أن قيمة المخدرات تبلغ 200 مليون دولار أسترالي.

ووجهت إلى السائق اتهامات بنقل المخدرات والقيادة المتهورة، ومن المقرر مثوله أمام المحكمة اليوم الثلاثاء.