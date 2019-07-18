مصري يقدم ابنته لتاجر مخدرات لاغتصابها مقابل ”جرعة“ هيروين

أقدم أب مصري، على عرض طفلته ذات الـ13 عامًا، كفريسة لتاجر مخدرات، ليعتدي عليها جنسيًا، مقابل حصول الأب المدمن على جرعة مخدرات.

وأمرت النيابة العامة بمحافظة الإسماعيلية في مصر، يوم الخميس، بحبس الأب المتهم، وتاجر المخدرات، وأم الطفلة المجني عليها، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاغتصاب والاتجار في البشر وهتك العرض وتعريض حياة طفلة للخطر.

وكشفت تحقيقات النيابة، قيام الأب ويُدعى ”إسماعيل.م.ع“ 55 عامًا، والأم المتهمة ”سامية.ع “ 45 عامًا، بتعريض حياة طفلتهم الصغيرة 13 عامًا للخطر وتسليمها إلى تاجر المخدرات المتهم ”هيثم.ز“ 40 عامًا، من أجل اغتصابها والتعدي عليها جنسيًا، مقابل حصول والدها على جرعة من مخدر الهيروين.

واستمعت النيابة العامة في مصر، إلى اعترافات تفصيلية من الأم، التي أكدت أن زوجها تربطه علاقة صداقة مع المتهم الثاني تاجر المخدرات، وطلب منه أن يقيم علاقة مع الطفلة ذات الـ 13 عامًا، مقابل الحصول على جرعة مخدرات مجانًا.

واعترفت الأم المتهمة بقيام زوجها بتسليم طفلتهما إلى صديقه الذي تعدى عليها أكثر من مرة، وبعد رفض الطفلة لهذا الوضع، وقع زوجها وصديقه ورقة زواج عرفي بينهما خشية افتضاح أمرهما.

وأكملت المتهمة في اعترافاتها أن طفلتها هرعت إلى خارج المنزل، وبعد محاولة أبيها إرجاعها إلى المنزل بالقوة، استغاثت بالمواطنين، وفضحت أمره أمام الجميع، ما جعل المواطنين يطلبون الشرطة وتوجهوا بها إلى الشرطة لتقديم بلاغ.

وقررت النيابة العامة إيداع المجني عليها وأشقائها الصغار إحدى دور الرعاية الاجتماعية، وحبس الأب وصديقه والأم، ووجهت للمتهمين تهم الاتجار في البشر والاغتصاب وهتك العرض والاتجار في المخدرات واستغلال جنسي للطفلة وتعريض حياتها للخطر.