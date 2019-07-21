السعودية.. القبض على المتهم بواقعة السرقة المروعة في الرياض (فيديو)

ألقت أجهزة الأمن السعودية، اليوم الأحد، القبض على الشاب صاحب واقعة سرقة حقيبة امرأة في أحد شوارع الرياض، وهي الواقعة التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها حادثة مروعة.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أمس السبت، مقطع فيديو يوثّق لحظة تعرض سيدة للسرقة في أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض، بطريقة مروعة.

حادثة السرقة، سجلت بوساطة كاميرا مراقبة في الشارع، حيث ظهر اللص، وهو يسير بسيارة خلف السيدة، وعندما اقترب منها خطف الحقيبة من يدها بقوة، الأمر الذي تسبب في سحبها بقوة وارتطامها بالأرض.

في تطور للقضية، نقلت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد، قيام الجهات الأمنية بالقبض على الشاب، لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.