محكمة سعودية تقضي بالسجن والجلد لحارقي سيارة سلمى الشريف

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أصدرت المحكمة الجزائية في مكة، اليوم الأحد، أحكامًا تدين المتهمين بحرق سيارة المواطنة سلمى الشريف، تنوعت ما بين السجن والجلد، بالإضافة إلى عدة أحكام أخرى، حسب صحيفة ”عكاظ“ السعودية. وتعرّضت سيارة سلمى الشريف في قرية ”الصمد“ في محافظة الجموم بمنطقة مكة لحريق متعمد العام الماضي. وكان مقطع فيديو متداول، أظهر سيارة تشتعل بها النيران، ويسمع…