بظروف غامضة.. مقتل ثالث سيدة في الأردن خلال 48 ساعة

عثرت الأجهزة الأمنية الأردنية، على جثة سيدة في الخمسينيات، في ظروف غامضة، داخل منزلها، في منطقة جبل اللويبدة بالعاصمة الأردنية عمّان.

ووفق الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، فإنّ مديرية شرطة وسط عمان عثرت على جثة سيدة خمسينية داخل منزلها، حيث جرى استدعاء الطبيب الشرعي والمدعي العام وتبين وجود شبهه جنائية وراء وفاتها، حيث بدأت التحقيقات، بحسب موقع ”أخبار الأردن“.

وبهذا الحادث، سجلت مدينة عمّان خلال 48 ساعةً الماضية، ثلاثة حوادث قتل لنساء، في ظروف غامضة.

وفي الحادث الأول، قتلت امرأة داخل منزلها، الجمعة الماضية، على يد طليقها بسلاح ناري، ادعى انتحارها، ولكن التحقيقات كشفت ملابسات الجريمة.

ومساء أمس السبت، قُتلت سيدة ثمانينية تحمل جنسية عربية، طعنًا بسكين، داخل منزلها، حيث أظهرت التحقيقات أن سيدة أخرى قامت بقتلها، على إثر خلاف نشب بينهما.