اعتقال أردني قتل طليقته وأبلغ عن انتحارها لإخفاء جريمته

كشف الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على شخص قتل طليقته وأبلغ عن انتحارها لإخفاء جريمته في العاصمة عمّان.

وفي التفاصيل، أبلغ يوم أمس الجمعة أحد الأشخاص عن انتحار طليقته بإطلاق النار على نفسها أثناء وجوده برفقتها داخل منزلها، في منطقة الدوار الخامس وسط العاصمة عمّان.

وأوضح أن مجموعات البحث الجنائي والمختبر الجنائي تحركت إلى مكان الواقعة، حيثُ جرى استدعاء المدعي العام والطبيب الشرعي وجرى الكشف على الجثة في حينه، وتولى فريق من شعبة بحث جنائي العاصمة التحقيق في الحادثة.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه ومن خلال التحقيقات وما تم جمعه من معلومات من مسرح الجريمة تولدت لدى المحققين قناعة بأن السيدة لم تقدم على الانتحار، وإنما تعرضت لإطلاق النار.

وبالتحقيق مع الطليق الذي قام بالإبلاغ عن الحادثة، اعترف بالذهاب لمنزلها صباح يوم أمس الجمعة، وبعد أن احتد النقاش بينهما لوجود خلافات سابقة بينهما قام بإطلاق النار عليها ووضع السلاح الناري بيدها حتى يوهم المحققين بأنها أقدمت على الانتحار وقام بالإبلاغ عن ذلك.

وجرى تحويل القضية للمدعي العام الذي قرر توقيف المتهم 15 يومًا في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بتهمة القتل العمد، بحسب موقع رؤيا الإخباري الأردني.