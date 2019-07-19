الأمن السعودي يفك لغز حادثة دهس تسببت بوفاة مواطن

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة ينبع في المملكة العربية السعودية، من فك لغز حادثة دهس أحد المواطنين، ما أدى إلى وفاته، وهروب الجاني تاركًا المجني عليه في موقع الحادث.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن الحادثة وقعت قبل شهر وأسفرت عن وفاة أحد الأشخاص، فيما لاذ الجاني بالفرار من الموقع دون أن تتوفر أي معلومات عن هويته.

وإثر تحريات مكثفة، تم ضبط الجاني وإحضاره إلى الرياض والعثور على السيارة المخبأة، حيث إن الجاني أوقف المركبة بعد ارتكابه الجريمة، كما تم القبض على مرافق الجاني.

وأقر الجاني في التحقيقات بدهسه المجني عليه؛ إثر مشادة كلامية حصلت عند إحدى الإشارات الضوئية قبل الحادث.