مصري يقتل ولديه المصابين بالتوحد

المصدر: أ ف ب

وجهت تهمة القتل إلى مصري بعد وفاة ولديه المصابين بالتوحد غرقًا، بعدما قاد سيارته وعائلته فيها نحو المياه مقابل ميناء ”سان بيدرو“ في جنوب لوس أنجلس العام 2015، بهدف الحصول على أموال التأمين وفقًا للسلطات.

وكان علي المزين (44 عامًا) يقود السيارة، وإلى جانبه زوجته رابعة دياب، أما في الجزء الخلفي فكان يجلس ولداه المصابان بالتوحد واللذان يبلغان 8 و13 عامًا.

وعندما غرقت السيارة في المياه، تمكن علي من السباحة إلى الرصيف، فيما أنقذ صيادون زوجته التي لا تستطيع السباحة.

ولم يكن الأبن الأكبر للزوجين الذي كان يعاني أيضًا شكلًا من أشكال التوحد موجودًا خلال هذه الحادثة.

وبعد وفاة الولدين، أخبر المتهم المحققين بعدم معرفته سبب سقوط السيارة في المياه، وأنه ربما ضغط على دواسة البنزين بدلًا من الفرامل.

ويتهم المزين الذي أوقف في تشرين الثاني/نوفمبر أيضًا بالتزوير للحصول على تعويضات التأمين.

فقد حصل هذا الرجل المصري على أكثر من 260 ألف دولار من شركتي تأمين.

ووفقًا للسلطات، حوّل معظم هذا المبلغ إلى مصر، كما صودر مبلغ 80 ألف دولار تقريبًا من حساب له في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمته بتهمة الاحتيال في 3 أيلول/سبتمبر، ثم سيحاكم بتهمة القتل ومحاولة قتل زوجته وقد يطلب الادعاء عقوبة الإعدام بحقه.