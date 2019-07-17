تفاصيل جديدة ومثيرة في قضية المصري قاتل زوجته وأطفاله الأربعة

كشف المدرس المصري، الذي قتل زوجته وأبناءه الأربعة بالساطور داخل شقتهم في محافظة الفيوم، تفاصيل مثيرة لأول مرة حول الجريمة المروعة التي أثارت الرأي العام في مصر.

وغيّر المدرس أقواله أمام النيابة، يوم الأربعاء، واتهم 3 أشخاص مسلحين بإجباره على قتل زوجته وأولاده الأربعة تحت تهديد السلاح.

وقال القاتل إنه فوجئ بطرقات غريبة وقوية على باب شقته بالدور الثامن بالعمارة السكنية التي يقطن فيها، وعندما فتح الباب فوجئ بـ3 أشخاص مسلحين يدفعونه داخل الشقة ويغلقون الباب، وطلبوا منه تنفيذ الإعدام في زوجته وأولاده الأربعة، وإلا سيقتلونه.

وأوضح أنه اضطر لتنفيذ مطالبهم خوفًا على حياته، وأخذ الساطور ونفذ الجريمة وقتل زوجته وأولاده الأربعة، مشيرًا إلى أنهم بعد أن تأكدوا من تنفيذ الجريمة تركوه وانصرفوا حسب أقواله.

من جهتها، أصدرت نيابة قسم أول الفيوم قرارًا بحبس المدرس ”خالد فرجاني (37 سنة)، مدرس لغة إنجليزية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

يذكر أن المتهم كان أدلى باعترافات تفصيلية عن كيفية تنفيذ جريمته داخل مسكنة ببرج الملكة في حي المسلة بالفيوم، وقال إنه تخلص من أسرته لخلافات حول التنقيب والاتجار في الآثار.