إخلاء سبيل المصرية المتحولة جنسيًّا ملك الكاشف

أخلت السلطات المصرية سبيل الفتاة المتحولة جنسيًّا، ملك الكاشف، والتي تم اعتقالها في مارس/آذار، على خلفية منشورات معارضة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت ”ملك الكاشف“ قد أثارت الجدل في مصر، عقب القبض عليها في مارس الماضي، حيث أسندت النيابة لها اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وقررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل الناشطة البالغة من العمر 19 عامًا بضمان محل إقامتها على ذمة التحقيقات التي تجري معها، وتم تنفيذ أمر إطلاق سراحها من قسم شرطة الهرم جنوبي العاصمة المصرية.

وتضمنت الاتهامات نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة استقرار الدولة.

وسبق أن كشفت أسرة ملك الكاشف في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أسباب القبض عليها، وقال أحد أفراد عائلتها إن ”سبب القبض عليها يرجع لأسباب عائلية وشخصية ولا علاقة لها بالسياسة أو ما جرى ترديده بأنها معارضة للتعديلات الدستورية“.

وتحدثت ملك الكاشف لـ “إرم نيوز“ في مقابلة سابقة عن المصاعب والمشكلات والأزمات التي تواجهها في حياتها اليومية، والعديد من المواقف التي تسببت في إيذائها نفسيًّا، وعن رفض المجتمع لحالتها وعدم الاعتراف بها.