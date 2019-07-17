سيدة تنجح في استعادة سيارتها المسروقة بمفردها بعد تعقب يومين

شرعت أمريكية في مهمة شاقة لاستعادة سيارتها المسروقة، وتعقبت اللصة حتى تمكنت من استردادها وتسليمها للشرطة.

لم تستسلم دانييل رينو للأمر الواقع عندما سُرقت سيارتها ومقتنياتها، وبدأت تعقب اللصة من خلال ما تشتريه ببطاقة ائتمانها، وخاصية تحديد موقع الهاتف المحمول.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تعقبت ”دانييل“ اللصة لمدة 48 ساعة، وهي تحاول التوصل إلى وجهتها.

ومع تعقب اللصة، أخبر عامل في محطة وقود دانييل إن اللصوص أخبروه أنهم ذاهبون إلى مطعم ”أبلبي“ المحلي لتناول الطعام، وحينها انتهزت الفرصة واستردت سيارتها.

وقالت دانييل: ”تعقبت اللصة لمدة 48 ساعة. ولم يكن لدي أي فكرة عما سأفعله“.

بمجرد دخول اللصة المطعم المحلي، استقلت دانييل سيارتها ”Toyota 4Runner“ وقادت مبتعدة.

قادت دانييل السيارة لمسافة نصف ميل، وهي تصور هروبها على الهاتف، قبل أن تتوقف لإبلاغ الشرطة.

وفي الفيديو، قالت دانييل: ”يا إلهي.. قبل أن أتصل برجال الشرطة، أردت أن أبين لكم ما وجدته للتو، لقد لوثت سيارتي بزجاجات الكحول والقمامة، وهناك رائحة كريهة منبعثة من المقاعد“.

ومن ثم أبلغت دانييل الشرطة بما حدث، وأرشدتها إلى موقع اللصة في المطعم، حيث تم اعتقالها واستعادت دانييل حقيبتها ومفاتيحها وهي تسجل لحظة الاعتقال.