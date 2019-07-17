الإمارات.. خادمة تساعد كهربائيًا على هتك عرض طفلة

اتهمت النيابة العامة في دبي كهربائيًا آسيويًا (43 عامًا)، بالتحرش عدة مرات بطفلة (10 سنوات)، وذلك بتسهيل وتستر من الخادمة داخل فيلا ذوي الطفلة، فيما تمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.

ووفق صحيفة ”الإمارات اليوم“، فإن الخادمة (المتهمة الثانية) على علاقة غير شرعية بالكهربائي، وتعمل بمنزل أسرة الطفلة منذ 6 سنوات، واعتاد المتهم أن يزورها بشكل متكرر منذ 3 سنوات، مستغلًا غياب والدي المجني عليها عن المنزل في الفترة المسائية.

وقالت الطفلة (المجني عليها) إن المتهم كان يجلس بضعة دقائق في غرفة استقبال الضيوف، ثم ينتقل إلى غرفة الخادمة، مضيفة أنها كانت تلاحظ جلوس المتهمين متلاصقين على السرير، ولم تكن تستمر في مراقبتهما خوفًا من المتهم.

وأوضحت أن المتهم بدأ لاحقًا يجلس بجوارها، كلما حضر ويحاول لمسها، لكنها كانت تتهرب منه دون أن تقوم بردة فعل، خوفًا منه، مبينة أنها فوجئت في إحدى المرات وهو يجلس بجوارها أثناء مشاهدتها التلفاز، وتحرش بها، ولامس مناطق حساسة من جسدها، وأبعدت يده عنها، لكنه كرر فعلته أكثر من مرة، وكان ينبهها إلى ضرورة عدم إخبار أحدٍ في كل مرة.

وأكدت الطفلة أنها لم تخبر والدتها بما يفعله المتهم، خوفًا من انتقامه، إلا أنّها أخبرت الخادمة (المتهمة) بما يفعله المتهم، قبل نحو عام من إقامة الدعوى، فطلبت منها الخادمة ألّا تخبر والديها، وأن يبقى الأمر سرًا بينهما، فاستجابت لثقتها بالخادمة.

وتابعت أنها، وقبل شهرين من إقامة الدعوى، قررت إبلاغ والدتها، بما يفعله معها المتهم، وبذلك علمت أن ذويها لا يعلمون أن المتهم كان يحضر إلى المنزل.