خوفًا من ضبطه يمارس الرذيلة.. مصري ينتحر قفزًا من الطابق السادس‎

شهدت محافظة الإسكندرية شمال القاهرة، واقعة انتحار مثيرة، حين أقدم أحد الشباب بإلقاء نفسه من الطابق السادس، بعد ضبطه يمارس الرذيلة مع عشيقته.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقي أحد أقسام الشرطة في المحافظة إخطارًا من مستشفى الجمهورية، يفيد بوصول المدعو ”خ.أ.ال.ع“ (25 عامًا) متوفَّى ومصابًا بنزيف في المخ وكسر في الجمجمة، وبانتقال المباحث إلى المستشفى المشار إليها، تبين صحة البلاغ.

وبالبحث والتحري كشفت التحريات أن المتوفَّى كان بصحبة المدعوة ”ش.ص.ج.ع“ (19 عامًا) داخل شقة تستأجرها الأخيرة بالطابق السادس في أحد العقارات وقت الحادثة، وخوفًا من ضبطه مع عشيقته في وضع مخلٍ، قرر الققز من الطابق السادس فسقط قتيلًا.

وقال كل من ”هـ.ال.ع“ 26 سنة نجار، و“إ.م.ع.ع“ 24 عامًا، سائق، وهم من سكان العقار محل الحادثة، إن الفتاة المذكورة كانت تستأجر شقة في الطابق السادس وتقيم فيها بمفردها، ويتردد عليها رجال لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وأضافا خلال التحقيقات أنه يوم الحادثة تأكد الجيران من وجود شاب بصحبتها فقاموا بالطرق على باب الشقة، فخشي المتوفَّى من ضبطه فقفز من النافذة وسقط قتيلًا.