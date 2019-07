خوفًا من ضبطه يمارس الرذيلة.. مصري ينتحر قفزًا من الطابق السادس‎

View this post on Instagram

شهدت محافظة الإسكندرية المصرية شمال القاهرة، واقعة انتحار مثيرة، حين أقدم أحد الشباب بإلقاء نفسه من الطابق السادس، بعد ضبطه يمارس الرذيلة مع عشيقته. . وكشفت التحريات أن المتوفَّى كان بصحبة عشيقته التي تبلغ من العمر 19 عامًا، داخل شقة تستأجرها الأخيرة بالطابق السادس في أحد العقارات وقت الحادثة، وخوفًا من ضبطه مع عشيقته في وضع مخلٍ، قرر الققز من الطابق السادس فسقط قتيلًا.