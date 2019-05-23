نجل طبيب يمني قتل بالقاهرة يروي لـ ”إرم نيوز“ تفاصيل جديدة‎

روى نجل الطبيب اليمني نجيب محمد طاهر، الذي قتل في إحدى شقق العاصمة المصرية القاهرة قبل أيام، تفاصيل جديدة عن واقعة القتل التي طالت والده، فجر الاثنين الماضي.

وقال محمد نجيب، في حديث خاص لـ ”إرم نيوز“، إن والده سافر إلى القاهرة قبل شهرين ونصف، نافيًا أن يكون ذلك قبل 20 يومًا كما تقول وسائل إعلامية.

وأضاف أن والده اشترى شقة في شارع فيصل بمنطقة الجيزة مؤخرًا، واستعان بسمسارين لهذا الغرض، وبدأ بترتيب أوضاعه وأوضاع الشقة، كما كان ينوي شراء شقة أخرى قريبة.

وأوضح محمد نجيب – وهو النجل الوحيد للمجني عليه من زوجته الأولى – أنه تم إبلاغه الأربعاء بأن الأمن المصري تمكن من إلقاء القبض على مرتكبي جريمة قتل والده في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء.

ولفت إلى أن الجناة هما السمساران اللذان استعان بهما والده وكانا يترددان عليه كثيرًا في شقته.

ورجح محمد أن تكون السرقة هي السبب الرئيسي للقتل، لا سيما أن الجانيين كانا على علم بأن والده كان ينوي شراء شقة أخرى ويترددان كثيرًا على شقته، فضلاً عن قيامهما بسرقة كل الأموال التي كانت بحوزة المجني عليه.

وعثر الأمن المصري، فجر الاثنين الماضي، على الطبيب نجيب محمد طاهر مقتولاً بشقته في منطقة فيصل بالقاهرة، وشوهد وعليه كمامة بفمه وآثار عدة طعنات على جسده.

والمجني عليه هو من أبناء مدينة عدن جنوبي اليمن، ولديه ولد واحد وفتاة صغيرة من زوجته الثانية، وهو طبيب متخصص بالجراحة والإبر الصينية، وغادر إلى القاهرة قبل نحو شهرين ونصف وكان ينوي العيش والاستقرار والعمل فيها.

وأكد محمد نجيب أن جثة والده ما زالت في مشرحة زينهم بالقاهرة، وأن إجراءات نقلها إلى عدن ما زالت مستمرة، داعيًا إلى تدخل عاجل من السفارة اليمنية بالقاهرة لتسريع هذه الإجراءات.