العثور على طبيب يمني مقتولًا في شقته بالقاهرة

أفاد مصدر يمني مقيم في العاصمة المصرية القاهرة بأنه تم مساء أمس الأحد العثور على طبيب يمني مقتولًا في شقته بمنطقة ”فيصل“ بمدينة ”الجيزة“.

وقال المصدر لـ ”إرم نيوز“: ”إن الدكتور نجيب محمد طاهر وجد مقتولًا في شقته، التي اشتراها مؤخرًا في منطقة الطالبية بشارع فيصل“.

وأضاف أنه ”تم فتح شقة المجني عليه، بمعرفة جيرانه من سكان العمارة، وعند دخولهم وجدوه جثة هامدة، وكان مقيدًا من كلتا يديه، وعلى فمه كمامة“.

وبحسب المصدر، فإن المجني عليه طبيب يمني من أبناء مدينة عدن، قدم إلى القاهرة منذ فترة زمنية قصيرة.

وأوضح أن ”التحقيقات جارية على قدم وساق من قبل الأمن المصري، لمعرفة تفاصيل الواقعة، إلا أن ما يشاع في الوقت الراهن أن جريمة القتل كانت بدافع السرقة“.

من جانبه، قال أسامة طاهر – وهو ابن شقيق المجني عليه – في منشور على صفحته بـ ”فيسبوك“: ”عمي الدكتور نجيب محمد طاهر في ذمة الله، قتلوه في شقته بالقاهرة، قتلوه عشان يسرقوا فلوسه“.

وأضاف: ”قتلوه ببشاعة وبدم بارد، مثله مثل غيره من اليمنيين الذين يقتلونهم في مصر وغيرها، بدون أي تحرك من سفارتنا أو حكومتنا“.