بالفيديو.. عصابة نساء تسرق محل مجوهرات في وضح النهار‎

عصابة مكونة من 3 نساء تنفذ عملية سطو استهدفت محلًا لبيع المجوهرات بمدينة إنزكان في المغرب. . وأوضح فيديو متداول على مواقع التواصل، قيام امرأة رفقة طفلة صغيرة، بإلهاء صاحب المحل، فيما قامت المرأتين الأخريتين بسرقة مجموعة من الحلي ووضعها في حقيبة يدوية.