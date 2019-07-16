بالفيديو.. عصابة نساء تسرق محل مجوهرات في وضح النهار‎

بالفيديو.. عصابة نساء تسرق محل مجوهرات في وضح النهار‎

المصدر: أمينة بنيفو- إرم نيوز

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب ، فيديو يُظهر 3 نساء في متوسط العمر، وهن يسرقن مجوهرات في غفلة من صاحب المحل.

وذكرت المواقع المحلية أن الأمر يتعلق بمتجر في مدينة أنزكان جنوب المغرب ، وأن الشرطة تحقق حاليًا في الواقعة.

وتعود حادثة السرقة إلى 12 يوليو/ تموز الحالي، وقد قام التاجر بإبلاغ الشرطة، التي تمكنت من اعتقال إحدى عضوات العصابة في محيط المحل، وما تزال قيد الاعتقال وجارٍ التحقيق معها، خاصة بعدما أثبتت كاميرا المراقبة صلتها بالسارقتين.

كما تم تحديد هوية المتهمتين الأخريين، وجارٍ البحث عنهما.

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