بالفيديو.. عصابة نساء تسرق محل مجوهرات في وضح النهار‎

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب ، فيديو يُظهر 3 نساء في متوسط العمر، وهن يسرقن مجوهرات في غفلة من صاحب المحل.
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عصابة مكونة من 3 نساء تنفذ عملية سطو استهدفت محلًا لبيع المجوهرات بمدينة إنزكان في المغرب. . وأوضح فيديو متداول على مواقع التواصل، قيام امرأة رفقة طفلة صغيرة، بإلهاء صاحب المحل، فيما قامت المرأتين الأخريتين بسرقة مجموعة من الحلي ووضعها في حقيبة يدوية. . #إرم_نيوز #عصابة #مجوهرات #إنزكان #المغرب #ذهب #أخبار #منوعات #سرقة #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #news #trend #morocco
وذكرت المواقع المحلية أن الأمر يتعلق بمتجر في مدينة أنزكان جنوب المغرب ، وأن الشرطة تحقق حاليًا في الواقعة.
وتعود حادثة السرقة إلى 12 يوليو/ تموز الحالي، وقد قام التاجر بإبلاغ الشرطة، التي تمكنت من اعتقال إحدى عضوات العصابة في محيط المحل، وما تزال قيد الاعتقال وجارٍ التحقيق معها، خاصة بعدما أثبتت كاميرا المراقبة صلتها بالسارقتين.
كما تم تحديد هوية المتهمتين الأخريين، وجارٍ البحث عنهما.