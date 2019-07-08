المغرب.. جندي متقاعد ينهي حياة ابنه بمقبض

اهتزت مدينة بنسليمان في المغرب على وقع جريمة قتل ذهب ضحيتها شاب في السابعة والعشرين من عمره على يد والده.

وبدأت تفاصيل الجريمة، التي وقعت اليوم الإثنين، بعد اندلاع شجار بين الأب الذي كان يعمل جنديًا قبل تقاعده، وابنه الشاب الذي كان في حالة سكر، وفق ما ذكرت مواقع محلية.

وتطور الخلاف بينهما، فقام الأب بضرب ابنه بمقبض (ساطور) على رأسه إلى أن فقد الوعي.

وأفاد جيران الضحية بأنهم تدخلوا وحاولوا إنقاذه ونقلوه إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة.

ويوجد الأب حاليًا في حالة اعتقال لتعميق البحث معه، فيما نقلت جثة الابن إلى مستودع الأموات لتخضع للتشريح الطبي.