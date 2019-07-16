عامل ”ديليفري“ يخطف طفلة من مصعد لاغتصابها (فيديو)

اعتقلت الشرطة الصينية عامل ”ديليفري“، حاول اغتصاب طفلة اختطفها من مصعد.

وكشف فيديو سجلته كاميرا المراقبة، عامل ”الديليفري“ بينغ البالغ من العمر (19 عامًا)، وهو يخطف طفلة كانت تقف بمفردها داخل المصعد.

ولحسن الحظ، لاحظ حارس أمن المبنى، وجود خطب ما، ليوقف المشتبه به قبل أن يتمكن من إلحاق الأذى بالطفلة، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ووقع الحادث ظُهر يوم الأحد الماضي، في مبنى سكني في مدينة فوشان بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين.

وكشفت المحادثة التي يمكن سماعها في خلفية المقطع البالغ طوله 13 ثانية، أن الرجل كان في طريقه لإيصال الملابس إلى أحد العملاء في المبنى.

من جانبها، أكدت الشرطة أن الطفلة بخير، وقالت إن الجاني اعترف بأنه كان يعتزم الاعتداء جنسيًا على الطفلة، ولكنها بدأت تصرخ ولفتت انتباه حارس المبنى، الذي احتجز الجاني حتى وصول الشرطة.

ولم تشرح الشرطة سبب وجود الفتاة في المصعد دون مراقبة من قبل والديها في ذلك الوقت، ولكن التقارير كشفت أنها احتجزت المشتبه به لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق.