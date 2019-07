عامل ”ديليفري“ يخطف طفلة من مصعد لاغتصابها (فيديو)

View this post on Instagram

اعتقلت الشرطة الصينية عامل "ديليفري"، حاول اغتصاب طفلة اختطفها من مصعد. . وكشف فيديو سجلته كاميرا المراقبة، عامل "الديليفري" بينغ البالغ من العمر (19 عامًا)، وهو يخطف طفلة كانت تقف بمفردها داخل المصعد. . ولحسن الحظ، لاحظ حارس أمن المبنى، وجود خطب ما، ليوقف المشتبه به قبل أن يتمكن من إلحاق الأذى بالطفلة، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية. . ووقع الحادث ظُهر الأحد الماضي، في مبنى سكني في مدينة فوشان بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين.