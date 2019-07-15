مصر.. طفلة ”العياط“ تروي تفاصيل قتل سائق حاول اغتصابها

روت الطفلة المصرية التي ارتكبت جريمة بشعة بحق شاب استدرجها وحاول اغتصابها، تفاصيل الحادثة التي وقعت في محافظة الجيزة.

وقالت الطفلة صاحبة الـ15 عامًا، خلال اعترافاتها أمام النيابة، إن هاتف صديقها اختفى فأوهمها السائق بأن تركب معه كي يوصلها للشاب الذي معه الهاتف.

وأضافت: ”حينما كنت معه في السيارة اتجه بي فجأة في طريق صحراوي، ودخل إلى مدق جبلي في العياط بمحافظة الجيزة، وهنا شعرت بالخوف فطلبت منه أن ينزلني“.

وتابعت: ”أوقف السيارة وأخرج سكينًا وهددني كي أخلع ملابسي فرفضت، فحاول ضربي وتمزيق ملابسي عنوة في السيارة، فأوهمته بالموافقة والاستسلام“.

وأضافت: ”بعدها نزل من الباب وترك السكين من يده، ولما خلع هدومه وبدأ يلمسني طعنته بالسكين، فقام يطاردني وكلما اقترب مني كنت أضربه بالسكين دفاعًا عن شرفي، حتى سقط على الأرض جثة هامدة بعدما وجهت له 13 طعنة“.

وقررت النيابة حجز الفتاة لمدة 24 ساعة على ذمة التحقيقات، وأمرت بحبس الشاب ”صديق الفتاة“ وشاب آخر لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، كما قررت عرض الفتاة على الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث في الواقعة.

يذكر أنه جاء في التحريات أنّ صديق الفتاة اتفق معها على لقاء في حديقة الحيوان بالجيزة، وبعد لقائها بنصف ساعة اختفى وأعطى هاتفه المحمول لصديقه السائق؛ ليتمكن من استدراج الفتاة بحجة إعادة التليفون المفقود إلى صديقها، ثم حدثت التفاصيل المدرجة أعلاه.