الكويت تخلي سبيل 4 ضباط تسببوا بوفاة مواطن أثناء مطاردته

أخلت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت، سبيل ضابطين وضابطي صف، بعد التحقيق معهم على خلفية وفاة مواطن أثناء مطاردتهم له، ما أدى إلى انقلاب مركبته ووفاته في الحين.

ووفقًا لصحيفة ”الأنباء“ المحلية، فإن الضباط الأربعة أكدوا خلال التحقيقات ”عدم امتثال المواطن المتوفَّى لتعليماتهم بالتوقف وانطلاقه بسرعة كبيرة، الأمر الذي أدى إلى انقلاب مركبته دون أن يكون لهم أي دور في الحادثة“، نافين اصطدامهم أيضا به، ورافضين تحميلهم المسؤولية عن انقلاب المركبة ووفاة قائدها.

وكانت الداخلية الكويتية قد تلقت بلاغًا يفيد بقيام دوريتين بمطاردة شاب وتسببهم بانقلاب مركبته بعد اصطدامه بحاجز اسمنتي ومصرعه وهروب من كانوا على متن الدوريتين، حيث تبين أن المتورطين هم ضابطان وضابط صف وآخر متدرب، فتم احتجازهم في مركز الشرطة قبل أن يطلق سراحهم على ذمة القضية.