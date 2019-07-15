الكويت تعلن التحقيق لكشف المتورطين بالتستر على ”خلية إرهابية“ مدانة في مصر

أعلنت الحكومة الكويتية اليوم الإثنين، أن التحقيقات متواصلة للكشف عن المتورطين في التستر على أعضاء ”الخلية الإرهابية“ المدانة بأحكام قضائية في مصر، بعد أيام من إعلان الداخلية الكويتية ضبط المجموعة التي قالت إنها ترتبط بتنظيم الإخوان المسلمين.

وقال مجلس الوزراء الكویتي، في بیان أصدره عقب اجتماعه الأسبوعي: ”إن التحقیقات متواصلة للكشف عمّن تطالھم شبھة التستر على أفراد الخلیة والتعاون معھم“، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية الكويتية ”كونا“.

وكانت الأجھزة الأمنیة المختصة في وزارة الداخلیة الكویتیة قد أعلنت يوم الجمعة الماضي ضبط خلیة ”إرھابیة“ تتبع تنظیم الإخوان المسلمین -یحمل أعضاؤھا الجنسیة المصریة- كانت قد صدرت في حقھم أحكام قضائیة من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عامًا،حيث تمكنت من تحدید مواقع أفراد الخلیة وباشرت الجھات المختصة عملیة أمنیة استباقیة تم بموجبھا ضبطھم في أماكن متفرقة.

وقالت وزارة الداخلیة في بیان صحفي أصدرته يوم الجمعة: ”إن تلك الخلیة قامت بالھرب والتواري من السلطات الأمنیة المصریة متخذین من الكویت مقرًا لھم“، مشیرة إلى أن الجھات المختصة في وزارة الداخلیة الكویتیة رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود ھذه الخلیة، التي اعترف أفرادها أنهم كانوا ينوون القيام بعملیات مسلحة تخل بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية.