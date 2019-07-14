سجن أب اغتصب طفلته الرضيعة ونشر الفيديو على الإنترنت (صورة)

أمرت محكمة أمريكية بسجن أمريكي مدة 70 عامًا، بعدما وصفته وسائل إعلام بـ“الوحش الكاسر“ لاغتصابه طفلته الرضيعة ونشره فيديو الواقعة على الإنترنت.

واعترف ”جيمس لوكهارت“ (31 عامًا)، من ولاية فلوريدا الأمريكية، باغتصاب ابنته البالغة من العمر 3 أعوام، وتصوير الواقعة، وتوزيع الفيديو على الإنترنت في آذار/ مارس الماضي.

وبحسب صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، حكمت محكمة فلوريدا على جيمس بالسجن 70 عامًا، إضافة لتعهده بالتعاون مع وزارة الأمن القومي الأمريكية في القبض على أعضاء آخرين في حلقة غلمانيين عبر الإنترنت، والشهادة ضدهم.

وسجل جيمس 4 مقاطع فيديو، وهو يتحرش بابنته الرضيعة ويغتصبها على مدى 23 شهرًا، بعد أن بدأ استغلالها جنسيًا منذ أن كانت تبلغ من العمر عامًا واحدًا فقط.

ولم يكتفِ الأب المتوحش بتسجيل الواقعة الشنيعة لنفسه فقط، بل نشر فيديو مدته 8 دقائق، والذي أظهر طفلته تصرخ وتبكي بينما كان يغتصبها، على شبكة الإنترنت المظلم.

وباستخدام الأسماء المستعارة ”Strangewood“ و“Hardwood“، ناقش جيمس نزواته الجنسية مع الأطفال الصغار من الذكور والإناث على حدٍ سواء، وطلب من رواد الإنترنت المظلم أفكارًا جديدة للتحرش.

وجمع جيمس سلسلة من المواد الإباحية عن الأطفال ”ذات طبيعة سادية وعنيفة“، بما في ذلك مقاطع فيديو مرعبة لطفلته و4 آلاف صورة.

وفي نهاية المطاف، تمكن عملاء الأمن القومي من تعقب جيمس، الذي كان يعمل مسعفًا، من خلال تطبيق المراسلة ”Kik“، قبل مداهمة منزله كجزء من تحقيق في تداول المواد الإباحية عن الأطفال.

وقال المحقق“مايكل كوكران“:“هذا المنحرف ارتكب أفظع الأعمال الوحشية التي يمكن تخيلها بحق طفلته، وهي تبلغ من العمر عامًا واحدًا، ولكنه لن يؤذي أي طفل مرة أخرى“.