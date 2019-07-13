بالفيديو.. شابان يضربان قاتل أمهما في المحكمة

أظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي هجوم شقيقين على مجرم مدان بقتل أمهما أمام أمن المحكمة.

مثل ”ديل وليامز“ (62 عامًا)، أمام محكمة ولاية ”أوهايو“ يوم الخميس، حيث حُكم عليه بالسجن لقتل ”إليزابيث-بليدجر ستيوارت“ (46 عامًا)، في يونيو 2017.

وفقا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية، هاجم الشقيقان ”أنتوني ديز“ (30 عامًا)، و“جيروم ستيوارت“ (23 عامًا)، قاتل والدتهما بعد أن تخطيا أمن المحكمة، بينما كانت شقيقتهما تقدم شهادتها.

وبحسب وثائق المحكمة، سبق واعترف وليامز بأنه مذنب بقتل صديقته السابقة إليزابيث في صباح يوم 15 يونيو 2017 في أحد شوارع مدينة يونغزتاون في ولاية أوهايو الأمريكية عمدًا، موضحًا أنه ظن أنها على علاقة بآخر فأطلق الرصاص عليها.

ويبدو أن الشقيقين لم يودا انتظار حكم المحكمة وهاجما القاتل، قبل أن يسارع الضباط الحاضرون لفض المشاجرة وإخلاء قاعة المحكمة، واضطروا في نهاية المطاف إلى صعق ستيوارت، والذي تعاون لاحقًا مع الضباط وتركهم يكبلوه.

ويمكن سماعه في الخلفية بينما يكبله الضباط وهو يقول: ”قتلت أمي يا رجل، كانت هذه أمي، لقد اعتنت بي، كما لم يفعل أي شخص آخر“.

واعتقلت السلطات كلا الشقيقين ووجهت إليهما تهمة الاعتداء وعرقلة العمل الرسمي.