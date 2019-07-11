أويحيى يمثل أمام المحكمة الجزائرية العليا في قضية ”السيارات الكورية“

أعلنت مصادر جزائرية، اليوم الخميس، عن مثول رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الموقوف منذ نحو شهر، أمام المستشار المحقّق لدى المحكمة العليا في قضية ”السيارات الكورية“.

وذكر التلفزيون الرسمي، أنّ أويحيى (67 عامًا) سيتم تحويله من سجن الحراش إلى مقر المحكمة العليا بالعاصمة الجزائرية، للتحقيق معه في فضيحة ”سيارات كيا“ الكورية، بعدما جرى السماع فيها إلى أقواله من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد في الفاتح من الشهر الجاري.

وتمّ تحويل ملف أويحيى و3 مسؤولين نافذين إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، بحكم استفادتهم من حق الامتياز القضائي المكفول لكبار المسؤولين أمام أعلى هيئة قضائية في البلاد.

وتتّم ملاحقة رئيس الحكومة السابق رفقة ثلاثة وزراء في قضية ”كيا“ للسيارات، والتي يتهم فيها رجل الأعمال الموقوف حسان عرباوي.

وسبق لقاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد أن ذكر في 19 يونيو/حزيران الأخير، أنّه حوّل ملفات أويحيى رفقة يوسف يوسفي، وعبد السلام بوشوارب ومحجوب بدة، الوزراء السابقين للصناعة، إلى النائب العام لمجلس قضاء الجزائر.

وشملت قضية ”كيا“ 3 من عائلة رجل الأعمال الموقوف حسان عرباوي و12 موظفًا ساميًا، إضافة إلى أويحيى والوزراء الثلاثة المذكورين، علمًا أنّها القضية الرابعة التي يُذكر فيها اسم أويحيى، بعد قضايا رجال الأعمال الموقوفين علي حداد، محي الدين طحكوت ومراد عولمي.