رجل يقتل نجله في ”صفاقس“ التونسية‎‎

اهتزت منطقة ”منزل شاكر“، بمحافظة صفاقس، جنوب تونس، مساء اليوم السبت، على وقع جريمة مروّعة، تمثلت بقتل رجل في السبعين من عمره لنجله عبر ”تهشيم“ رأسه بقضيب معدني.

و أفاد مصدر أمني لموقع ”إرم نيوز“، أن رجلًا اعتدى على ابنه بقضيب معدني، على مستوى الرأس، ما أدى إلى مصرعه على الفور، وذلك بسبب خلافات عائلية بسيطة تتعلق بالمال.

و أكد المصدر أن أعوان الحرس الوطني التونسي، اعتقلوا المتهم، وتم نقل جثة الضحية إلى قسم التشريح في مستشفى الحبيب بورقيبة الجامعي في صفاقس لتحديد ساعة وسبب الوفاة.

من جانبها، تعهدت المحكمة الابتدائية بمحافظة صفاقس بالتحقيق في الحادثة، وأسبابها، وحيثياتها.

وشهدت تونس خلال الأيام الماضية عدة جرائم قتل عمد، من بينها جريمة قتل شاب لوالدته، ما أثار جدلًا وغضبًا في الشارع التونسي، خاصة مع تفاقم الأسلوب الوحشي في ارتكابها.

وبحسب التقرير السنوي لمؤشر الجريمة العالمي الذي نشره موقع موسوعة قاعدة البيانات ”ناميبو“ فقد احتلت تونس المرتبة 10 عربيًا، و53 دوليًا من مجموع 125 دولة في ارتفاع نسبة الجريمة للعام 2017، وتشمل الجريمة: القتل، والسطو، والسرقة، والاغتصاب