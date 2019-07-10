السجن 3 أيام لسعودية وصفت طليقها بـ“التيس“

قضت جزائية جدة في المملكة العربية السعودية بحبس مواطنة 3 أيام، وذلك عقب إدانتها بإرسال رسائل سب وشتم وبذاءة إلى طليقها، كما قررت المحكمة أخذ تعهد على المرأة بعدم العودة لما بدر منها.

وفي التفاصيل، وفق صحيفة ”عكاظ“ المحلية، فإن الزوج أقام دعوى ضد مطلقته، اتهمها فيها بملاحقته عبر تطبيق الواتساب وسناب شات والرسائل النصية بعبارات سب وشتم وألفاظ عنصرية رغم انتهاء العلاقة الزوجية بينهما قبل 5 سنوات.

وتعمدت المواطنة إرسال العشرات من الرسائل إلى طليقها وصفته فيها بـ“الشيطان الرجيم“، و“الغبي“، و“التيس“، إضافة إلى ألفاظ عنصرية عايرته من خلالها بأصله.

وقالت المواطنة المتهمة إن ”الألفاظ التي وجهتها إلى طليقها كانت ردًا على عبارات سب وشتم وجهها لها، فضلا عن قذفه لها بألفاظ خارجة وسوء خلقه مع أسرتها“.

واعترفت بما أرسلته من رقم جوالها من رسائل مثبتة في جوال طليقها، وعليه أدانت المحكمة المرأة، وحكمت عليها بعقوبة تعزيرية بالسجن.