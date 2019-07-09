السعودية تلغي حفل نيكي ميناج في جدة

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نقلت صحيفة سبق السعودية على لسان ”مصادر مطلعة“ تأكيدهم صدور توجيهات بإلغاء الحفل الذي كان مقررًا أن تقيمه نيكي ميناج ضمن إحدى الفعاليات العالمية الخاصة بموسم جدة؛ وذلك إثر مخالفتها طبيعة الحفلات الغنائية التي تقام في السعودية. View this post on Instagram نقلت صحيفة "سبق" السعودية على لسان ”مصادر مطلعة“، تأكيدهم صدور توجيهات بإلغاء الحفل…