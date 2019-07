السعودية تلغي حفل نيكي ميناج في جدة

View this post on Instagram

نقلت صحيفة "سبق" السعودية على لسان "مصادر مطلعة"، تأكيدهم صدور توجيهات بإلغاء الحفل الذي كان مقررًا أن تقيمه المغنية الأمريكية نيكي ميناج ضمن إحدى الفعاليات العالمية الخاصة بموسم جدة؛ وذلك إثر مخالفتها طبيعة الحفلات الغنائية التي تقام في السعودية.