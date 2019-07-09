السعودية تلغي حفل نيكي ميناج في جدة

السعودية تلغي حفل نيكي ميناج في جدة

المصدر: فريق التحرير

نقلت صحيفة سبق السعودية على لسان ”مصادر مطلعة“  تأكيدهم صدور توجيهات بإلغاء الحفل الذي كان مقررًا أن تقيمه نيكي ميناج ضمن إحدى الفعاليات العالمية الخاصة بموسم جدة؛ وذلك إثر مخالفتها طبيعة الحفلات الغنائية التي تقام في السعودية.

‏‎وقالت المصادر ذاتها ، إن ”التوجيهات الصادرة بهذا الخصوص تضمنت مراجعة المعايير التي على ضوئها كان سيتم استضافة المغنية العالمية نيكي ميناج في ظل عدم ملاءمة ظهورها لطبيعة الفعاليات الغنائية التي تستضيفها مدن البلاد، المحكومة بضوابط محددة ونظامية، لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال“.

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